Ураган "Ирма" перед приближением к Флориде достигнет максимальной категории силы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма", ослабевший до четвертой категории, согласно прогнозам, вновь наберет силу. Он обрушится на южное побережье штата Флорида в виде урагана максимальной, пятой, категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в пятницу американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По его данным, "Ирма" достигнет юга Флориды в первой половине дня в воскресенье. В Центре призвали всех жителей прибрежных районов, особенно архипелага Флорида-Кис, покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы. "Никто на Флорида-Кис не будет в безопасности, у вас все еще есть время эвакуироваться", - отметили в Центре. Как отмечают метеорологи, ураган грозит "масштабными, угрожающими жизни наводнениями".

Флорида-Кис представляет собой цепь коралловых островов и рифов у южного побережья штата. Его население составляет более 80 тыс. человек. Основные острова архипелага соединены между собой единственной скоростной автотрассой. В этом регионе в настоящее время проводится эвакуация.

По данным синоптиков, за современную историю наблюдений лишь три урагана пятой категории достигали побережья Флориды: "Эндрю" (1992 год), "Камилла" (1969 год) и безымянный ураган, обрушившийся на штат в 1935 году.

Губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата. В более чем 20 округах объявлена обязательная эвакуация, которая затрагивает свыше 5,6 млн человек. В состояние готовности приведены не менее 7 тыс. бойцов Национальной гвардии. Всего в зоне предполагаемого удара "Ирмы" во Флориде и соседних штатах могут оказаться до 40 млн человек.

Сейчас максимальная скорость ветра в пределах "Ирмы" достигает около 70 м/с, что соответствует урагану четвертой категории. Стихия находится примерно в 500 км от Майами и движется в северо-западном направлении со скоростью более 5 м/с. В настоящее время ураган проходит вблизи северного побережья Кубы. По последним данным, число жертв "Ирмы" составляет уже как минимум 22 человека.