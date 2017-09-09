Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Югре

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате столкновения "КамАЗа" и пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.
"Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что погибших нет.
К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и скорой помощи, аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, другие экстренные службы.
Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию.
На месте ЧП формируется необходимая группировка специалистов и техники для скорейшей ликвидации его последствий.