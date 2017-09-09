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Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Югре

Происшествия
9 сентября, 10:01 дата обновления: 9 сентября, 10:15 UTC+3

По предварительным данным, пострадали 10 человек

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате столкновения "КамАЗа" и пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Есть предварительная информация о 10 пострадавших пассажирах поезда. Им в первую очередь оказывается помощь", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что погибших нет.

В СРЦ также отметили, что столкновение поезда № 346 Адлер - Нижневартовск с автомобилем "КамАЗ" произошло на Михайловском переезде.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и скорой помощи, аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, другие экстренные службы.

Муниципальные и региональные власти выделят автотранспорт, которым пассажиров поезда доставят на ближайшую станцию.

На месте ЧП формируется необходимая группировка специалистов и техники для скорейшей ликвидации его последствий.

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