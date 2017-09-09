В Ингушетии обстрелян дом, где проживает отец ликвидированного главаря бандподполья

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МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли в субботу в Малгобеке дом, в котором проживает отец одного из ликвидированных в ходе спецоперации участников бандподполья, сообщили в МВД Ингушетии.
"Этой ночью неизвестные из стрелкового оружия обстреляли частное домовладение, где проживает отец уничтоженного в ходе спецоперации в Пседахе главаря малгобекской бандгруппы Бекхана Солтукиева", - сказали там.
По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал, в доме разбиты стекла, проводится расследование.
В МВД считают, что мотивом преступления могла стать кровная месть со стороны родственников погибших от рук бандитов сотрудников правоохранительных структур.