Источник: в столкновении поезда и грузовика в ХМАО пострадали 15 человек

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ТАСС, 9 сентября. Число пострадавших при столкновении поезда и "КамАЗа" в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.
"Всего пострадали, по предварительным данным, 15 человек, среди них четверо детей", - сказал собеседник агентства. Среди пострадавших и водитель грузовика.
В свою очередь в департаменте здравоохранения региона сообщили, что пострадавших доставляют в больницы Нижневартовска.
"На этот момент пятеро пострадавших доставлено в Нижневартовскую городскую больницу: один в тяжелом состоянии, двое - в среднем, еще двое - в удовлетворительном. Двое детей доставлены в Нижневартовскую детскую окружную больницу. Доставка пострадавших в места ЧП продолжается", - отметили в департаменте.
В Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что погибших нет