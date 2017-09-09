Источник: в столкновении поезда и грузовика в ХМАО пострадали 15 человек

ТАСС, 9 сентября. Число пострадавших при столкновении поезда и "КамАЗа" в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

"Всего пострадали, по предварительным данным, 15 человек, среди них четверо детей", - сказал собеседник агентства. Среди пострадавших и водитель грузовика.

В свою очередь в департаменте здравоохранения региона сообщили, что пострадавших доставляют в больницы Нижневартовска.

"На этот момент пятеро пострадавших доставлено в Нижневартовскую городскую больницу: один в тяжелом состоянии, двое - в среднем, еще двое - в удовлетворительном. Двое детей доставлены в Нижневартовскую детскую окружную больницу. Доставка пострадавших в места ЧП продолжается", - отметили в департаменте.

В Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что погибших нет