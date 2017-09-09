На заморских территориях Франции объявлен красный уровень тревоги из-за урагана "Хосе"

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Максимальный - красный - уровень тревоги объявлен на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, серьезно пострадавших от разрушительного урагана "Ирма", из-за приближающегося урагана "Хосе". Об этом в субботу сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France.

"В связи с надвигающимся ураганом "Хосе" на Сен-Мартен и Сен-Бартельми в Карибском регионе объявлен красный уровень опасности. Ожидается, что порывы ветра на этих территориях во второй половине дня в субботу и в ночь на воскресенье будут достигать 150 км/ч, высота волн составит восемь метров", - отметили в Meteo France.

Ранее в субботу министр заморских территорий Анник Жирарден сообщила, что на острове Сен-Мартен создано девять временных убежищ, способных принять единовременно 1,6 тысячи человек. "Эти укрытия предназначены для тех, кто лишился жилья в результате урагана "Ирма", а также для тех, у кого хрупкое жилье", - уточнила она.

В пятницу американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что "Хосе" усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Ураган, перемещающийся буквально по следам "Ирмы", пройдет в воскресенье к северу от Пуэрто-Рико и Гаити и к утру вторника ослабнет до тропического шторма.

Обрушившийся в минувшую среду на заморские департаменты Франции циклон "Ирма", согласно данным французских властей, унес жизни девяти человек, семеро числятся пропавшими без вести, пострадали 112 человек. Материальный ущерб оценивается в €200-300 млн.