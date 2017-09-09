Двое пострадавших в аварии поезда и грузовика в ХМАО находятся в крайне тяжелом состоянии

ТАСС, 9 сентября. Двое пострадавших при столкновение поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

"Из 14 уже госпитализированных пострадавших двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро - в тяжелом, стабильно тяжелое состояние у одного ребенка. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное", - сказали в департаменте.

Там также добавили, что всего на данный момент госпитализировано трое детей, которые находятся в окружной детской больнице. 11 пострадавших госпитализировали в больницу Нижневартовска. "По остальным пострадавшим информация уточняется", - добавили в департаменте.

Ранее в Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся в субботу с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе ХМАО. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей.