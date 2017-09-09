Двое пострадавших в аварии поезда и грузовика в ХМАО находятся в крайне тяжелом состоянии

Визит делегации УЕФА в Крым переносится на начало октябряСпорт 9 сентября, 12:35
Путин поздравил москвичей с 870-летием столицыОбщество 9 сентября, 12:35
Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробамиСпорт 9 сентября, 12:33
Единый день голосования: пресс-конференция "Национального общественного мониторинга"Политика 9 сентября, 12:05
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 12:05
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдонийСпорт 9 сентября, 12:04
Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы. ВидеотрансляцияОбщество 9 сентября, 12:01
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"Происшествия 9 сентября, 11:59
Семин: Эдер хорошо выглядит на поле, "Локомотив" рассчитывает на негоСпорт 9 сентября, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 сентября. Двое пострадавших при столкновение поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.
"Из 14 уже госпитализированных пострадавших двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро - в тяжелом, стабильно тяжелое состояние у одного ребенка. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное", - сказали в департаменте.
Там также добавили, что всего на данный момент госпитализировано трое детей, которые находятся в окружной детской больнице. 11 пострадавших госпитализировали в больницу Нижневартовска. "По остальным пострадавшим информация уточняется", - добавили в департаменте.
Ранее в Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся в субботу с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе ХМАО. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей.