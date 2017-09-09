РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии с поездом в ХМАО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб для ликвидации последствий столкновения поезда и грузовика в ХМАО, в результате которого пострадали, как минимум, 15 человек, создан РЖД. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе компании.

"По распоряжению президента компании Олега Белозерова создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия, на место выехал старший вице-президент ОАО "РЖД" Геннадий Верховых", - говорится в сообщении.

В компании также обещали оказать всю необходимую помощь пассажирам поезда. К месту аварии направлены восстановительные поезда и специализированные бригады медицинских работников ОАО "РЖД".

Ранее в Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей.