РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии с поездом в ХМАО

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб для ликвидации последствий столкновения поезда и грузовика в ХМАО, в результате которого пострадали, как минимум, 15 человек, создан РЖД. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе компании.
"По распоряжению президента компании Олега Белозерова создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия, на место выехал старший вице-президент ОАО "РЖД" Геннадий Верховых", - говорится в сообщении.
В компании также обещали оказать всю необходимую помощь пассажирам поезда. К месту аварии направлены восстановительные поезда и специализированные бригады медицинских работников ОАО "РЖД".
Ранее в Сибирском региональном центре МЧС сообщили, что поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей.