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Один поезд задерживается из-за столкновения скорого поезда и автомобиля в ХМАО

Происшествия
9 сентября, 11:44 UTC+3 ТАСС

В поезде Нижневартовск - Пенза находятся 574 пассажира

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ТАСС, 9 сентября. Движение поезда Нижневартовск - Пенза задерживается после столкновения на железнодорожном переезде пассажирского поезда с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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"По состоянию на 11:00 мск в движении задерживается один поезд Нижневартовск - Пенза, в котором находятся 574 пассажира", - сообщили в ведомстве.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. В результате ЧП пострадали 15 человек, в том числе водитель грузовика и четыре ребенка, которые в настоящий момент госпитализированы в медицинские учреждения.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Людей автобусами вывозят в Нижневартовск. Уже перевезено 72 человека, более 50 забрали родственники. В ближайшее время еще 124 пассажира поезда будут отправлены наземным транспортом. Из Сургута к месту аварии следует аварийно- восстановительный поезд для проведения аварийных работ.

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