Три человека погибли в ДТП в Югре

ТАСС, 9 сентября. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об это сообщили в субботу журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сегодня около 10 часов 30 минут (08:00 мск) на автодороге Сургут - Когалым произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров (женщина и ребенок) погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.