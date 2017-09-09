Три человека погибли в ДТП в Югре

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ТАСС, 9 сентября. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об это сообщили в субботу журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
"Сегодня около 10 часов 30 минут (08:00 мск) на автодороге Сургут - Когалым произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров (женщина и ребенок) погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.