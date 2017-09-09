Британское правительство проведет новое чрезвычайное заседание по теме урагана "Ирма"

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании проведет в субботу новое заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на котором будут обсужден ход операции по оказанию помощи британским заморским территориям в Карибском море, пострадавшим от удара сильнейшего урагана "Ирма". Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, среди министров, которые примут участие во встрече, будет глава британского МИД Борис Джонсон. Само же заседание должно пройти под председательством министра обороны Майкла Фэллона. По итогам предыдущей встречи членов правительственного комитета 7 сентября было принято решение о выделении 32 млн фунтов стерлингов ($41,8 млн) на ликвидацию последствий разгула стихии.

В частности, было обещано, что на острова в Карибском море будут направлены самолеты стратегической авиации, вертолеты и оперативная группа, сформированная из морских пехотинцев, инженеров и консультирующих врачей.

"Ирма" с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна, от него пострадали Пуэрто-Рико, острова, находящиеся во владении Великобритании (Монтсеррат, Ангилья, Острова Кайман, Британские Виргинские Острова, острова Тёркс и Кайкос), а также заморские владения Нидерландов и Франции. По последней информации, число жертв удара стихии достигло 22 человек, при этом сообщается о четырех погибших на Британских Виргинских Островах.

В адрес правительства Великобритании раздавалась критика по поводу того, что подготовка островов к отпору урагана, о котором было предупреждено заранее, велась неэффективно, особенно если сравнивать с теми подготовительными мерам, которые осуществили власти на соседних островах, находящихся под контролем Нидерландов и Франции. Однако канцелярия премьер-министра Терезы Мэй отвергает эту критику, указывая на то, что корабль королевского военно-морского флота специально заранее был направлен в регион Карибского бассейна.

Ураган достиг Кубы

Ураган "Ирма", вновь усилившийся до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона, тем временем достиг территории Кубы. Как сообщил кубинский Институт метеорологии, это произошло в пятницу около 21:00 по местному времени (04:00 мск субботы).

Порывы ветра в центре урагана достигают 260 км/ч. "Ирма" движется в северо-западном направлении, вдоль северного побережья Кубы, со скоростью около 20 км/ч. Согласно прогнозам метеорологов, к утру воскресенья она достигнет южного побережья американского штата Флорида.