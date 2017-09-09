Власти Крыма выделят 2,7 млн руб. на компенсации пострадавшим от подтоплений в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма выделят около 2,7 млн руб. на оказание финансовой помощи жителям Судака и Кировского района, дома которых пострадали из-за подтоплений во время сильного ливня 18 августа. Об этом сообщается в материалах на сайте Совета министров республики.

"Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования городской округ Судак <...> в сумме 1,65 млн руб. на оказание гражданам финансовой помощи <…> из расчета 50 тыс. руб. на человека за частично утраченное имущество в результате обильного выпадения осадков 18 августа 2017 года и подтопления частных домовладений на территории городского округа", - говорится в распоряжении Совмина.

Там же указано, что на компенсации жителям села Яркое Кировского района, где были подтоплены дворы жилых домов, власти выделяют 1,03 млн руб. В частности, по 10 тыс. руб. каждый пострадавший получит в качестве "единовременной материальной помощи". Кроме того, как и в Судаке, пострадавшим в Ярком выплатят по 50 тыс. руб. "в связи с утратой имущества первой необходимости".