Транспортная прокуратура проверит переезд, на котором столкнулись поезд и грузовик в Югре

ТАСС, 9 сентября. Сургутская транспортная прокуратура проверит оснащенность железнодорожного переезда вблизи месторождения "Мыхпай" в Югре (Ханты-Мансийский автономный округ), где произошло столкновение грузовика и поезда. Об этом ТАСС в субботу рассказали в ведомстве.

"Транспортная прокуратура проверит железнодорожный переезд, на котором произошло столкновение поезда и грузовика. Переезду была присвоена третья категория, там просто стоял светофор, хотя по путям ходят поезда различного назначения, в том числе и пассажирские. Будем выяснять, не требовалось ли повысить категорию и оснастить переезд специальными заграждающими механизмами: шлагбаумами и запорными устройствами, не позволяющими проезжать автомобилям", - рассказали в транспортной прокуратуре.

Ранее там сообщили, что на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск, на переезде в 10 км от Нижневартовска в районе месторождения "Мыхпай", самосвал Iveco врезался в 17-й вагон (6-й вагон по ходу движения поезда) движущегося пассажирского поезда №346 Адлер - Нижневартовск. Автомобиль от удара развернуло, при этом была разорвана обшивка вагона. В больницы Нижневартовска на данный момент доставлены 15 человек, из них четверо детей.