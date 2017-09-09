Паники среди пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовиком в ХМАО, не было

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажиры поезда Адлер - Нижневартовск, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, помогали друг другу. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, паники среди них не было.

"Пассажиры вышли из соседних вагонов и стали вытаскивать пострадавших, пока на место происшествия не приехали спасатели и медики скорой помощи. Люди сохраняли спокойствие, паники у пассажиров не было", - сказал собеседник агентства.

От вагона, который столкнулся с грузовиком, осталась лишь груда металла. "У него смята крыша, полностью отсутствует боковая часть, разбиты окна. Повсюду лежат осколки стекла", - добавил собеседник агентства. При этом вагоны впереди поезда совершенно не пострадали.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. В поезде ехали почти 300 человек. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы Нижневартовска доставлены 15 человек, в том числе четверо детей и водитель грузовика.