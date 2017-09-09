МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ДТП с поездом и грузовиком в ХМАО

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ТАСС, 9 сентября. Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло работу круглосуточной телефонной горячей линии после столкновения пассажирского поезда с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.
"О ликвидации последствий столкновения пассажирского поезда и грузовика можно узнать по телефону горячей линии регионального управления МЧС России 8 (3467) 397-777. Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом", - сообщили с СРЦ.
Списки пострадавших пассажиров поезда Адлер - Нижневартовск, доставленных в больницы, уточняются. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России и социально-медицинских региональных служб.
"Информацию о фактическом движении поездов по Свердловской железной дороге можно узнать на сайте Российских железных дорог", - добавили в СРЦ.
Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. Всего в поезде был 281 человек. 14 пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Госпитализирован и водитель грузовика.