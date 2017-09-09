МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ДТП с поездом и грузовиком в ХМАО

ТАСС, 9 сентября. Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло работу круглосуточной телефонной горячей линии после столкновения пассажирского поезда с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"О ликвидации последствий столкновения пассажирского поезда и грузовика можно узнать по телефону горячей линии регионального управления МЧС России 8 (3467) 397-777. Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом", - сообщили с СРЦ.

Списки пострадавших пассажиров поезда Адлер - Нижневартовск, доставленных в больницы, уточняются. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России и социально-медицинских региональных служб.

"Информацию о фактическом движении поездов по Свердловской железной дороге можно узнать на сайте Российских железных дорог", - добавили в СРЦ.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, и грузовика. Всего в поезде был 281 человек. 14 пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Госпитализирован и водитель грузовика.