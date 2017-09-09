Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число ДТП на железнодорожных переездах с начала года возросло на 40%

Происшествия
9 сентября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

По состоянию на 9 сентября 2017 года на сети железных дорог произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в РЖД

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рост числа ДТП на железнодорожных переездах с начала года составил 40%, сообщили в субботу в пресс-службе ОАО "РЖД".

"С начала 2017 года ОАО "РЖД" фиксирует рост количества ДТП на железнодорожных переездах: по состоянию на 09 сентября 2017 г. на сети железных дорог произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, что больше на 52 случая (или 40%), чем в 2016 году (130 случаев)", - говорится в сообщении.

Смотрите также

МЧС открыло круглосуточную горячую линию в связи с ДТП с поездом и грузовиком в ХМАО

Паники среди пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовиком в ХМАО, не было

Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре

Отмечается также рост тяжести последствий аварий. Так, за указанный период в результате подобных происшествий пострадали 117 человек, из которых 37 человек погибли. РЖД выражает обеспокоенность подобной тенденцией и призывает водителей автотранспорта быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

"Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО "РЖД" проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами", - отметили в компании, напомнив, что в России эксплуатируется более 10 тыс. железнодорожных переездов.

В субботу поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе ХМАО. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей. РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, а также обещали оказать помощь всем пострадавшим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновение поезда с грузовиком в ХМАО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
2
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама