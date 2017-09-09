Число ДТП на железнодорожных переездах с начала года возросло на 40%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рост числа ДТП на железнодорожных переездах с начала года составил 40%, сообщили в субботу в пресс-службе ОАО "РЖД".

"С начала 2017 года ОАО "РЖД" фиксирует рост количества ДТП на железнодорожных переездах: по состоянию на 09 сентября 2017 г. на сети железных дорог произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, что больше на 52 случая (или 40%), чем в 2016 году (130 случаев)", - говорится в сообщении.

Отмечается также рост тяжести последствий аварий. Так, за указанный период в результате подобных происшествий пострадали 117 человек, из которых 37 человек погибли. РЖД выражает обеспокоенность подобной тенденцией и призывает водителей автотранспорта быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

"Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО "РЖД" проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами", - отметили в компании, напомнив, что в России эксплуатируется более 10 тыс. железнодорожных переездов.

В субботу поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе ХМАО. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей. РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, а также обещали оказать помощь всем пострадавшим.