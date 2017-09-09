Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли в московском аэропорту Домодедово с самолета женщину, нарушавшую общественный порядок. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово 9 сентября поступило сообщение от командира воздушного судна сообщением Москва - Красноярск о том, что он принял решение о снятии пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью. При снятии женщины с самолета она укусила одного из сотрудников полиции за руку", - рассказала представитель МВД РФ.
Женщину доставили в дежурную часть, после чего направили на медосвидетельствование.