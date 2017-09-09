Движение на участке столкновения поезда с грузовиком в ХМАО восстановлено

ТАСС, 9 сентября. Движение железнодорожных составов на перегоне Мегион - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Сургутской транспортной прокуратуре.

"Пострадавший вагон убрали с полотна с применением спецпоезда. Весь состав находится на станции Нижневартовск, на месте ЧП он простоял три с половиной часа. Произведен осмотр железнодорожного полотна: рельсы не пострадали. Движение восстановлено", - сообщили в ведомстве.

В Свердловской железной дороге подтвердили информацию о восстановлении движения. "Движение поездов на перегоне Мегион - Нижневартовск-2 однопутного неэлектрифицированного участка Нижневартовск - Ульт-Ягун Сургутского региона Свердловской железной дороги восстановлено в 13:15 мск, поезда отправлены по назначению. Задержаны поезд № 101 Нижневартовск - Пенза (на 4 часа 46 минут, при проследовании станции Сургут для пассажиров будет организовано бесплатное горячее питание) и поезд № 107 Нижневартовск - Тюмень (на три часа). Пассажиры поезда № 346, следовавшие в Нижневартовск, доставлены к месту назначения автотранспортом", - сообщили в компании, добавив, что на место аварии выехал старший вице-президент РЖД Геннадий Верховых.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в больницы Нижневартовска доставлены 15 человек, в том числе четверо детей. В числе госпитализированных - водитель грузовика и два проводника поезда.