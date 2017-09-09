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Число пострадавших в ЧП с поездом и грузовиком в Югре увеличилось до 17 человек

Происшествия
9 сентября, 15:54 UTC+3 ТАСС

Из них трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом, девять - в состоянии средней тяжести

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ТАСС, 9 сентября. Число пострадавших в столкновении поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Ранее сообщалось о госпитализации 15 человек, пострадавших в аварии.

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"Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. О ситуации главе региона доложил мэр города Василий Тихонов. По состоянию на 16:30 (14:30 мск) известно о 17 пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным департамента, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом, девять - в состоянии средней тяжести, двое травмированы в легкой степени.

В департаменте добавили, что Наталья Комарова уже посетила детскую больницу. "Губернатор поговорила с родителями пострадавших детей, они находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас она посещает городскую больницу, в которую доставлены остальные пострадавшие. В 18:00 (16:00 мск) будет проведено внеочередное заседание комиссии по ЧП", - рассказали департаменте общественных и внешних связей.

Утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение пассажирского поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика. По данным департамента здравоохранения региона, в числе госпитализированных были четверо детей.

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