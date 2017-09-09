Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Недалеко от "Москва-Сити" горел строительный мусор

Происшествия
9 сентября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Пожар потушен. Данных о пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительный мусор загорелся недалеко от комплекса "Москва-Сити" в центре города, в настоящее время пожар ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении МЧС.

"В первом Красногвардейском проезде, не на территории "Москва-Сити" произошло загорание мусора", - сказал собеседник агентства.

В районе "Москва-Сити" идет густой черный дым. Данных о пострадавших нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
3
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
4
Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры
5
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
7
Число пострадавших в ЧП с поездом и грузовиком в Югре увеличилось до 17 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама