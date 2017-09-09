Недалеко от "Москва-Сити" горел строительный мусор

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительный мусор загорелся недалеко от комплекса "Москва-Сити" в центре города, в настоящее время пожар ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении МЧС.
"В первом Красногвардейском проезде, не на территории "Москва-Сити" произошло загорание мусора", - сказал собеседник агентства.
В районе "Москва-Сити" идет густой черный дым. Данных о пострадавших нет.