Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории над территорией Кубы, однако усилится по мере приближения к побережью американского штата Флорида. С таким предупреждением выступил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ураган "Ирма" нанес сильный удар по северному побережью Кубы. Ураган ослаб над территорией Кубы, но мы предполагаем, что он снова усилится", - уточнили метеорологи.

Как информировала телекомпания CNN, границы циклона, площадь которого превосходит размеры Флориды, уже находятся у южной оконечности этого штата. Трансляция ТВ свидетельствует об усилении волнения на море и ветра на береговой линии Флориды.

Речь идет об архипелаге Флорида-Кис, который входит в состав округа Монро и представляет собой цепь коралловых островов и рифов у южного побережья штата. Его население составляет более 80 тыс. человек. Основные острова архипелага соединены между собой единственной скоростной автотрассой.

Разрушения на Кубе

В свою очередь кубинский Институт метеорологии сообщил, что ураган, в центре которого порывы ветра достигают 256 км/ч, продолжает двигаться по северному побережью полуострова.

Ураган обрушился на Кубу в пятницу вечером. Власти центральной провинции Камагуэй сообщили о серьезных разрушениях после прохождения "Ирмы": ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов. Высота волн в некоторых районах составляла около семи метров. Однако, по всей видимости, человеческих жертв удалось избежать. Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более миллиона человек.

Значительные разрушения наблюдаются также в провинциях Сьего-де-Авила и Лас-Тунас. Насколько сильно пострадала туристическая инфраструктура на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, пока неизвестно. Все туристы, в том числе российские, были оттуда заблаговременно эвакуированы.

Серьезно пострадал прибрежный городок Кайбарьен, расположенный на севере провинции Вилья-Клара. Как сообщило кубинское телевидение, его набережная полностью ушла под воду, большинство жителей остались без электроэнергии и телефонной связи.

Гавана останется в стороне

Согласно прогнозам метеорологов, "Ирма" пройдет восточнее Гаваны и не нанесет двухмиллионному городу серьезного ущерба. Однако в кубинской столице все-таки объявлено экстренное предупреждение в связи с приближением урагана.

Жители и власти предпринимали серьезные меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочищали ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрывали листами фанеры стекла зданий на знаменитой гаванской набережной - Малеконе.

В субботу утром в Гаване по-прежнему стояла солнечная погода, однако начал подниматься сильный ветер. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в городе начнутся ливни, высота волн в районе Малекона составит от 5 до 7 метров. В прибрежных районах могут произойти затопления.

Во многих магазинах в кубинской столице в минувшие дни наблюдались длинные очереди за водой, хлебом, батарейками для фонариков и другими предметами первой необходимости. "Судя по прогнозам, ураган повернет на север, в направлении Флориды, и до Гаваны не дойдет. Однако у нас, скорее всего, все-таки будут ливни и сильный ветер. Так что лучше тщательно подготовиться. Наше правительство всегда принимает все возможные меры предосторожности", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС житель гаванского района Ведадо Луис Энрике, запасавшийся в магазине пятилитровыми бутылками с питьевой водой.