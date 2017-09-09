Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированы

Происшествия
9 сентября, 18:49 UTC+3 ТАСС

По факту ЧП проводятся проверки, на месте аварии развернут оперативный штаб

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Пятнадцать человек остаются в больницах с травмами после столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Погибших в аварии нет. МВД и транспортная прокуратура проводят проверки по факту ЧП, на месте аварии развернут оперативный штаб.

Движение поездов удалось восстановить только через четыре часа.

ЧП на железной дороге

По данным Свердловской железной дороги, на путях которой произошло ЧП, в 09:01 мск на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Мегион - Нижневартовск-2 водитель грузовика, перевозившего песок, выехал на пути во время следования поезда № 346 Адлер - Нижневартовск. "Автомобиль столкнулся с пятым с головы состава вагоном. В результате произошел сход трех вагонов пассажирского поезда", - рассказали в компании.

Смотрите также

Происшествия на железных дорогах в России в 2017 году. Досье

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, паники среди пассажиров не было. Люди из соседних вагонов стали вытаскивать пострадавших, пока на место происшествия не приехали спасатели и медики скорой помощи. Собеседник агентства сказал, что "от вагона, который столкнулся с грузовиком, осталась лишь груда металла, при этом вагоны впереди поезда совершенно не пострадали".

Первоначально СМИ сообщали о двух погибших, но впоследствии эта информация не подтвердилась. Число пострадавших в аварии людей в течение дня выросло с первоначальной названной цифры 10 до 17. По данным департамента здравоохранения региона на 18:00 (16:00 мск), в больницах остаются 15 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом, еще девять человек - в состоянии средней тяжести.

В больницу попали, по разным данным, трое или четверо детей. Госпитализирован водитель грузовика, по данным экстренных служб, в больнице оказались и двое проводников поезда.

Проверки силовиков

Полиция ХМАО совместно с коллегами из МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу начала проверку по факту столкновения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Сургутская транспортная прокуратура проверяет оснащенность железнодорожного переезда, на котором произошло ЧП. Ей предстоит выяснить, не требовалось ли повысить категорию опасности переезда и оснастить его специальными заграждающими механизмами: шлагбаумами и запорными устройствами, не позволяющими проезжать автомобилям.

Среди возможных причин аварии в правоохранительных органах называют отказ тормозов у грузовика. Водитель самосвала (по разным данным, это либо "КамАЗ", либо Iveco), мужчина 1991 года рождения, доставлен в Нижневартовскую городскую больницу в тяжелом состоянии - от удара грузовик развернуло, при этом была разорвана обшивка вагона.

Окажут помощь

Губернатор региона Наталья Комарова прибыла в Нижневартовск и встретилась с пострадавшими. В 18:00 (16:00 мск) состоялось внеочередное заседание оперативного штаба.

"Губернатор намерена подписать поручение о предоставлении пострадавшим материальной помощи. Конкретные суммы станут известны в ближайшее время", - сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Комарова отметила, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, независимо от места их жительства. По данным департамента, в аварии пострадали жители Нижневартовска, Тюменской, Томской и Челябинской областей.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло круглосуточную телефонную горячую линию в связи ДТП: 8 (3467) 397-777. По ней специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России и социально-медицинских региональных служб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновение поезда с грузовиком в ХМАО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
3
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
4
Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде
5
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
6
СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора
7
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама