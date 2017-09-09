В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированы

ТАСС, 9 сентября. Пятнадцать человек остаются в больницах с травмами после столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Погибших в аварии нет. МВД и транспортная прокуратура проводят проверки по факту ЧП, на месте аварии развернут оперативный штаб.

Движение поездов удалось восстановить только через четыре часа.

ЧП на железной дороге

По данным Свердловской железной дороги, на путях которой произошло ЧП, в 09:01 мск на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Мегион - Нижневартовск-2 водитель грузовика, перевозившего песок, выехал на пути во время следования поезда № 346 Адлер - Нижневартовск. "Автомобиль столкнулся с пятым с головы состава вагоном. В результате произошел сход трех вагонов пассажирского поезда", - рассказали в компании.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, паники среди пассажиров не было. Люди из соседних вагонов стали вытаскивать пострадавших, пока на место происшествия не приехали спасатели и медики скорой помощи. Собеседник агентства сказал, что "от вагона, который столкнулся с грузовиком, осталась лишь груда металла, при этом вагоны впереди поезда совершенно не пострадали".

Первоначально СМИ сообщали о двух погибших, но впоследствии эта информация не подтвердилась. Число пострадавших в аварии людей в течение дня выросло с первоначальной названной цифры 10 до 17. По данным департамента здравоохранения региона на 18:00 (16:00 мск), в больницах остаются 15 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом, еще девять человек - в состоянии средней тяжести.

В больницу попали, по разным данным, трое или четверо детей. Госпитализирован водитель грузовика, по данным экстренных служб, в больнице оказались и двое проводников поезда.

Проверки силовиков

Полиция ХМАО совместно с коллегами из МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу начала проверку по факту столкновения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Сургутская транспортная прокуратура проверяет оснащенность железнодорожного переезда, на котором произошло ЧП. Ей предстоит выяснить, не требовалось ли повысить категорию опасности переезда и оснастить его специальными заграждающими механизмами: шлагбаумами и запорными устройствами, не позволяющими проезжать автомобилям.

Среди возможных причин аварии в правоохранительных органах называют отказ тормозов у грузовика. Водитель самосвала (по разным данным, это либо "КамАЗ", либо Iveco), мужчина 1991 года рождения, доставлен в Нижневартовскую городскую больницу в тяжелом состоянии - от удара грузовик развернуло, при этом была разорвана обшивка вагона.

Окажут помощь

Губернатор региона Наталья Комарова прибыла в Нижневартовск и встретилась с пострадавшими. В 18:00 (16:00 мск) состоялось внеочередное заседание оперативного штаба.

"Губернатор намерена подписать поручение о предоставлении пострадавшим материальной помощи. Конкретные суммы станут известны в ближайшее время", - сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Комарова отметила, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, независимо от места их жительства. По данным департамента, в аварии пострадали жители Нижневартовска, Тюменской, Томской и Челябинской областей.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло круглосуточную телефонную горячую линию в связи ДТП: 8 (3467) 397-777. По ней специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России и социально-медицинских региональных служб.