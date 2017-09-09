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Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление

Происшествия
9 сентября, 18:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

Скорость ветра в эпицентре урагана снизилась с 58,1 м/с до 55,9 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" ослаб до третьей категории и движется не на северо-запад к штату Флорида, а на запад. Об этом сообщил в субботу национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 55,9 м/с, что соответствует урагану третьей из пяти категорий.

Ураган находится менее чем в 500 км от Майами (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью 4 м/с. По данным агентства AP, число жертв "Ирмы" составляет уже как минимум 22 человека.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее предполагал, что "Ирма" усилится по мере приближения к Флориде. По прогнозу, ураган достигнет юга штата в первой половине дня в воскресенье.

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