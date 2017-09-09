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ГИБДД назвала возможную причину ДТП на Урале

Происшествия
9 сентября, 20:34 дата обновления: 9 сентября, 21:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНУРГ ЕКАТЕРИНУРГ 9, сентября. /ТАСС

В правоохранительных органах сообщили, что причиной аварии могло стать лопнувшее колесо

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ЕКАТЕРИНУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли восемь и пострадали четыре человека. Как сообщили журналистам в субботу в ОГИБДД управления МВД России по Екатеринбургу, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо.

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"Водитель грузного автомобиля Renault Premium <…> пояснил, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения. Самосвал, груженный 23 т песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомашинами УАЗ, двигающимися друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗ произошло боковое столкновение, а на другой грузовик опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что в автомашине УАЗ, с которой произошло боковое столкновение, находились шесть человек, из которых трое погибли на месте происшествия - это водитель и два пассажира, еще три других пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу № 24 города Екатеринбурга. "Во второй машине находилось пять человек, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Все погибшие - мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было", - сообщили полицейские.

Помощь пострадавшим и родственникам погибших

В пресс-службе "Екатеринбурггаз" сообщили, что погибшие были сотрудниками компании "Газмонтаж". "Специалисты Полевского подразделения АО "Газмонтаж" возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. <…> Мы окажем родным любую помощь, которая понадобится", - добавили в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, власти города Полевского созывают экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Администрацией принимаются решения по оказанию помощи и поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. Психологи МЧС помогают пострадавшим и родственникам погибших перенести горе. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области работает горячая линия 8 (343) 346-13-19", - отметили в ведомстве.

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