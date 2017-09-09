Укусившая полицейского в аэропорту Домодедово женщина получила административное наказание

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женщина, нарушившая порядок на борту самолета и укусившая полицейского в Домодедове, получила административное наказание. Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В отношении тридцатилетней пассажирки, нарушавшей общественный порядок на борту воздушного суда, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", - сказала она.

По ее словам, женщина, уроженка Красноярского края, по результатам медицинского освидетельствования находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово на борту самолета авиарейса "Москва - Красноярск" один из пассажиров нарушает общественный порядок и выражается нецензурной бранью. Капитан воздушного судна принял решение о снятии женщины с рейса.

Сотрудники полиции поднялись на борт самолета. При доставлении женщины в отдел полиции она укусила за руку одного из сотрудников.