Укусившая полицейского в аэропорту Домодедово женщина получила административное наказание

Российские ватерполистки выиграли первенство мира среди юниорокСпорт 9 сентября, 21:49
Фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваляКультура 9 сентября, 21:39
Гости "Зарядья" совершили путешествие во времени, посетили "парящий мост" и амфитеатрМосква 9 сентября, 21:36
Бердыев: "Спартак" заслуженно победил "Рубин", создав больше голевых моментовСпорт 9 сентября, 21:14
Мутко: открытие "Лужников" стало одним из главных событий Дня городаСпорт 9 сентября, 21:00
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"Спорт 9 сентября, 20:56
Салют в честь 870-летия Москвы. ВидеотрансляцияОбщество 9 сентября, 20:53
Мартина Хингис и Джейми Маррей выиграли US Open в микстеСпорт 9 сентября, 20:48
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положениемМеждународная панорама 9 сентября, 20:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женщина, нарушившая порядок на борту самолета и укусившая полицейского в Домодедове, получила административное наказание. Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В отношении тридцатилетней пассажирки, нарушавшей общественный порядок на борту воздушного суда, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", - сказала она.
По ее словам, женщина, уроженка Красноярского края, по результатам медицинского освидетельствования находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово на борту самолета авиарейса "Москва - Красноярск" один из пассажиров нарушает общественный порядок и выражается нецензурной бранью. Капитан воздушного судна принял решение о снятии женщины с рейса.
Сотрудники полиции поднялись на борт самолета. При доставлении женщины в отдел полиции она укусила за руку одного из сотрудников.