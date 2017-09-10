Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 65 человек

ТАСС, 10 сентября. По меньшей мере 65 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на 8 сентября. Об этом сообщил в субботу президент страны Энрике Пенья Ньето.

"К сожалению, 65 человек погибли из-за землетрясения", - написал глава государства в своем Twitter.

Ранее было известно о 61 погибшем. В стране объявлен трехдневный траур.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составляла 8,2, а его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

После землетрясения было зарегистрировано более 450 повторных толчков магнитудой до 6,1. Президент Мексики назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.