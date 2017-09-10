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"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны

Происшествия
10 сентября, 3:31 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 10, сентября. /ТАСС

По данным местного телевидения, в городе подтоплены многие районы и закрыт аэропорт

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© AP Photo/Ramon Espinosa

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Многометровые волны, вызванные прохождением разрушительного урагана "Ирма", обрушились в субботу на знаменитую гаванскую набережную Малекон. Из репортажей кубинского телевидения видно, что в настоящее время восьмикилометровая набережная и прилегающие к ней улицы закрыты для автотранспорта и совершенно безлюдны.

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Эпицентр урагана не подходил к Гаване ближе чем на 200 км, однако в двухмиллионном городе, расположенном на берегу Атлантического океана, весь день дул шквалистый ветер и шел довольно сильный дождь. Многие прибрежные районы оказались подтоплены.

Во многих районах города прекращена подача электроэнергии, телефонная связь работает с перебоями.

Жители и власти кубинской столицы за несколько дней до приближения "Ирмы" начали предпринимать серьезные меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев, закрыли листами фанеры стекла зданий на Малеконе и укрепили строения мешками с песком. Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных зон в безопасные места.

Аэропорт Гаваны закрыт

Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве российской авиакомпании "Аэрофлот" на Кубе, в связи с погодными условиями международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти будет закрыт до 12:00 11 сентября.

В воскресенье рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану и обратно осуществляться не будет.

Серьезные разрушения, но жертв нет

В пятницу вечером "Ирма", усилившись до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона, достигла территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. По словам метеорологов, ураган подобной силы впервые обрушился на остров с 1932 года.

В субботу "Ирма", ослабев до третьей категории, пронеслась по северному побережью Кубы, причинив серьезный ущерб туристической инфраструктуре на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Все туристы, в том числе российские, были оттуда заблаговременно эвакуированы.

Сильнее всего в результате прохождения "Ирмы" пострадали провинции Камагуэй и Сьего-де-Авила: ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов. Высота волн в некоторых районах составляла около семи метров.

Однако, по предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать.

Курс на Флориду

По словам метеорологов, в субботу вечером "Ирма" повернула на северо-запад и начала постепенно отдаляться от побережья Кубы. Как ожидается, в воскресенье утром она достигнет южного побережья американского штата Флорида.

"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции.

По последним данным, на Карибах в результате прохождения урагана погибли не менее 22 человек.

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