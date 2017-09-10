Трамп поручил федеральным ведомствам продолжать содействовать затронутым стихией регионам

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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу провел заседание кабинета в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), в ходе которого ему было доложено о текущей ситуации в штатах, готовящихся к приближающимся ураганам "Хосе" и "Ирма". Как сообщила пресс-служба Белого дома, глава государства поручил федеральным ведомствам продолжать оказывать содействие штатам, в которых объявлено ЧП.
Как отмечается в отчете, "президент также выразил признательность всей своей команде за то, что она остается сконцентрирована на усилиях по восстановлению штатов Техас и Луизиана после урагана "Харви". Кроме того, президент обратился к людям, находящимся на пути урагана, с просьбой "следовать указаниям представителей штатов и местных властей, а также экстренных служб".
Ураган "Ирма" ослаб до третьей категории и движется к штату Флорида. Ожидается, что в воскресенье он достигнет южного побережья штата.