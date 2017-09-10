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В 385 убежищах Флориды от урагана укрылись 70 тыс. человек

Происшествия
10 сентября, 4:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

Губернатор штата Рик Скотт сообщил об угрозе торнадо

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. жителей Флориды размещены во временных убежищах, оборудованных по всей территории этого штата в связи с приближением урагана "Ирма". Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор Флориды Рик Скотт.

"Мы круглосуточно взаимодействуем с властями на местах, чтобы обеспечить наличие достаточного количества убежищ. Их сейчас насчитывается более 385 и будет еще больше. В них проходит размещение свыше 70 тыс. человек", - уточнил губернатор, напомнив, что обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек.

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Он уточнил информацию, опубликованную ранее. На побережье Флориды прогнозируется прилив воды высотой 4,6 м, без электроэнергии оказались более 76 тыс. человек. Рик Скотт напомнил, что ураганы являются коварным атмосферным явлением и могут накрывать один и тот же населенный пункт несколько раз с интервалом в несколько минут.

"Помните, ослабление силы ветра на улице не означает, что опасность миновала. Ни в коем случае не открывайте окна во время мнимого затишья. Шторм, как волны в море, приходит и уходит, чтобы снова вернуться", - предупредил он.

По словам губернатора, "Ирма" грозит принести к берегам Флориды шторм, ветер, ливни, подтопления и может даже спровоцировать торнадо. "Мы ожидаем торнадо в воскресенье на юге и ближе к центральной части", - предостерег он.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами (США), скорость ветра в эпицентре "Ирмы" составляет 55,9 м/с, что соответствует урагану третьей из пяти категорий. Атмосферное явление находится в 170 км юго-восточнее Ки-Уэста (штат Флорида) и движется со скоростью 4 м/с.

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