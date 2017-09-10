В 385 убежищах Флориды от урагана укрылись 70 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. жителей Флориды размещены во временных убежищах, оборудованных по всей территории этого штата в связи с приближением урагана "Ирма". Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор Флориды Рик Скотт.

"Мы круглосуточно взаимодействуем с властями на местах, чтобы обеспечить наличие достаточного количества убежищ. Их сейчас насчитывается более 385 и будет еще больше. В них проходит размещение свыше 70 тыс. человек", - уточнил губернатор, напомнив, что обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек.

Он уточнил информацию, опубликованную ранее. На побережье Флориды прогнозируется прилив воды высотой 4,6 м, без электроэнергии оказались более 76 тыс. человек. Рик Скотт напомнил, что ураганы являются коварным атмосферным явлением и могут накрывать один и тот же населенный пункт несколько раз с интервалом в несколько минут.

"Помните, ослабление силы ветра на улице не означает, что опасность миновала. Ни в коем случае не открывайте окна во время мнимого затишья. Шторм, как волны в море, приходит и уходит, чтобы снова вернуться", - предупредил он.

По словам губернатора, "Ирма" грозит принести к берегам Флориды шторм, ветер, ливни, подтопления и может даже спровоцировать торнадо. "Мы ожидаем торнадо в воскресенье на юге и ближе к центральной части", - предостерег он.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами (США), скорость ветра в эпицентре "Ирмы" составляет 55,9 м/с, что соответствует урагану третьей из пяти категорий. Атмосферное явление находится в 170 км юго-восточнее Ки-Уэста (штат Флорида) и движется со скоростью 4 м/с.