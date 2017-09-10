Яхту из Приморья "Надежда" задержали северокорейские пограничники

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Северокорейское пограничное судно задержало приморскую яхту "Надежда", которая шла из Владивостока на международную регату, сообщила ТАСС пресс-секретарь яхт-клуба "Семь футов" Яна Коноплицкая.

"Мы получили соответствующее сообщение с яхты, выясняем обстоятельства", - сообщила собеседница.

Она уточнила, что, согласно полученному сообщению, после задержания яхта с двумя вооруженными пограничниками на борту движется в сторону КНДР.

Ранее ТАСС сообщал, что в июне судно КНДР задержало в Японском море яхту Katalexa, которую перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. Позже выяснилось, что яхта была задержана "по недоразумению". Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе.