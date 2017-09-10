Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яхту из Приморья "Надежда" задержали северокорейские пограничники

Происшествия
10 сентября, 6:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, сентября. /ТАСС

Подробности и причины задержания уточняются

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Северокорейское пограничное судно задержало приморскую яхту "Надежда", которая шла из Владивостока на международную регату, сообщила ТАСС пресс-секретарь яхт-клуба "Семь футов" Яна Коноплицкая.

"Мы получили соответствующее сообщение с яхты, выясняем обстоятельства", - сообщила собеседница.

Она уточнила, что, согласно полученному сообщению, после задержания яхта с двумя вооруженными пограничниками на борту движется в сторону КНДР.

Ранее ТАСС сообщал, что в июне судно КНДР задержало в Японском море яхту Katalexa, которую перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. Позже выяснилось, что яхта была задержана "по недоразумению". Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
3
СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Генеральный прогон: в РФ проходят последние крупные выборы перед президентской кампанией
6
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама