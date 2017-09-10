В результате стрельбы из охотничьего ружья в кафе в Нижнем Новгороде ранен мужчина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Ранение из охотничьего ружья получил в субботу мужчина в ходе бытового конфликта в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"9 сентября 2017 года около 22 часов в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте между двумя мужчинами в одном из кафе Нижнего Новгорода. В результате конфликта, один из его участников получил ранение из охотничьего ружья и в настоящее время находится в медицинском учреждении", - пояснили в пресс-службе.

Правоохранители на месте происшествия установили и задержали стрелявшего. Ружье, из которого был ранен участник конфликта, изъято, а стрелок доставлен в отдел полиции, уточнили в пресс-службе. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.