В результате стрельбы из охотничьего ружья в кафе в Нижнем Новгороде ранен мужчина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Ранение из охотничьего ружья получил в субботу мужчина в ходе бытового конфликта в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
"9 сентября 2017 года около 22 часов в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте между двумя мужчинами в одном из кафе Нижнего Новгорода. В результате конфликта, один из его участников получил ранение из охотничьего ружья и в настоящее время находится в медицинском учреждении", - пояснили в пресс-службе.
Правоохранители на месте происшествия установили и задержали стрелявшего. Ружье, из которого был ранен участник конфликта, изъято, а стрелок доставлен в отдел полиции, уточнили в пресс-службе. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.