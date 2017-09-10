Задержанная северокорейскими пограничниками яхта из Приморья отпущена

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Яхту из Приморья "Надежда", ранее задержанную пограничным судном КНДР, отпустили, она следует прежним курсом на международные соревнования в Южную Корею, сообщили ТАСС в представительстве МИД во Владивостоке.
"Из Морского спасательно-координационного центра поступила информация, что в 13:40 (06:40 мск) по местному времени яхту отпустили, она следует прежним курсом", - сообщил собеседник. Он не уточнил, сколько человек находится на яхте. По его словам, информация о произошедшем проверяется дипломатами.
По данным яхт-клуба "Семь футов", в котором состоит яхта, она была задержана в 11:05 (04:05 мск) по владивостокскому времени северокорейским пограничным судном. Согласно данным, размещенным на сайте клуба, экипаж яхты состоит из двух человек.