Летевший из Кирова в Крым самолет по техническим причинам приземлился в Саратове

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, летевший из Кирова в Симферополь с 72 пассажирами, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Рейс авиакомпании "Саратовские авиалинии" 6В-5837, следующий маршрутом "Киров - Симферополь", совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова по технической причине в 07:15 местного времени (08:15 мск - прим. ТАСС)", - сказал представитель компании.

В "Саратовских авиалиниях" уточнили, что пассажиры размещены в здании аэровокзала, они отправятся в Симферополь резервным бортом. Ориентировочное время вылета - 11:30 местного времени.