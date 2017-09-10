Полиция проведет проверку по факту возможного подкупа избирателей в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Сахалинской области направила в УМВД информацию о возможном подкупе избирателей в одном из районов Южно-Сахалинска. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Информация о возможном подкупе избирателей в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска появилась на одном из региональных интернет-порталов. Избирательная комиссия Сахалинской области в оперативном порядке провела заседание комиссии, на котором принято решение направить информацию в управление МВД для проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В единый день голосования на островах проходят сразу шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, которые проводятся по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.

В пяти районах области также проходят выборы депутатов в районные законодательные собрания. В Южно-Сахалинске, в частности, проходят дополнительные выборы в Городскую думу.