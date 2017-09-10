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Пассажиры экстренно севшего в Саратове самолета вылетели в Крым резервным бортом

Происшествия
10 сентября, 11:21 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, сентября. /ТАСС

Все 72 пассажира вылетели резервным бортом "Саратовских авиалиний", сообщил представитель перевозчика

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Резервный борт "Саратовских авиалиний" с 72 пассажирами вылетел в Симферополь из Саратова, где ранее экстренно приземлился авиалайнер компании. Об этом сообщил ТАСС представитель перевозчика.

"Пассажиры рейса "Киров - Симферополь" отправлены резервным бортом в Симферополь, вылетели все 72 пассажира", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Кирова в Симферополь, совершил посадку в Саратове в 07:15 по местному времени (08:15 мск). По предварительным данным, причиной приземления стало срабатывание датчика низкого давления масла в двигателе.

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