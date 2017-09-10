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Родители и ребенок погибли при пожаре в городе Дятьково Брянской области

Происшествия
10 сентября, 11:34 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 10, сентября. /ТАСС

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, причина пожара устанавливается

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© ГУ МЧС по Республике Башкортостан/ТАСС

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в частном доме в городе Дятьково Брянской области. Как сообщили в воскресенье в управлении СК РФ по региону, погибшие - ребенок 2009 года рождения и его родители.

"В городе Дятьково ночью 10 сентября при тушении пожара в жилом доме обнаружены тела проживавших в нем мальчика 2009 года рождения и его родителей", - говорится в сообщении СК.

Как сообщается на сайте главка МЧС по региону, информация о возгорании в частном доме на Коммунистической улице поступило в 03:28 мск. Полностью ликвидировать пожар удалось в 04:20 мск.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти трех человек по неосторожности". Причина пожара устанавливается.

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