Родители и ребенок погибли при пожаре в городе Дятьково Брянской области

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в частном доме в городе Дятьково Брянской области. Как сообщили в воскресенье в управлении СК РФ по региону, погибшие - ребенок 2009 года рождения и его родители.

"В городе Дятьково ночью 10 сентября при тушении пожара в жилом доме обнаружены тела проживавших в нем мальчика 2009 года рождения и его родителей", - говорится в сообщении СК.

Как сообщается на сайте главка МЧС по региону, информация о возгорании в частном доме на Коммунистической улице поступило в 03:28 мск. Полностью ликвидировать пожар удалось в 04:20 мск.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти трех человек по неосторожности". Причина пожара устанавливается.