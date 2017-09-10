Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы из ружья в кафе в Нижнем Новгороде

Испанец Мальенко обслужит матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКАСпорт 10 сентября, 12:54
Главы МИД России и Саудовской Аравии начали переговоры в ДжиддеПолитика 10 сентября, 12:53
Аввакумова стала второй на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 12:49
Гидрометцентр: в России не ожидаются погодные катаклизмы, способные помешать выборамПолитика 10 сентября, 12:46
"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"Экономика и бизнес 10 сентября, 12:39
Более 13% избирателей уже проголосовали на выборах губернатора Пермского краяПолитика 10 сентября, 12:21
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 15 по 17 декабря в АвстрииСпорт 10 сентября, 12:11
Памфилова поблагодарила наблюдателей, следящих за выборами "под лупой"Политика 10 сентября, 12:00
Футболист Ари арендовал бразильский клуб "Униклиник" с правом выкупаСпорт 10 сентября, 11:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Подозреваемый задержан, в ходе обыска в его доме обнаружено и изъято ружье с патронами к нему", - уточнил представитель ведомства.
По версии следствия, вечером 9 сентября в одном из кафе в Нижнем Новгороде между двумя мужчинами произошла ссора, после которой один из них сходил домой за ружьем, вернулся в кафе и несколько раз выстрелил в 57-летнего мужчину, ранив его в живот и бедро. Сразу после произошедшего потерпевший был госпитализирован.
В СК добавили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.