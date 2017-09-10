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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы из ружья в кафе в Нижнем Новгороде

Происшествия
10 сентября, 11:59 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, сентября. /ТАСС

Потерпевшего госпитализировали с ранениями в бедро и живот

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Подозреваемый задержан, в ходе обыска в его доме обнаружено и изъято ружье с патронами к нему", - уточнил представитель ведомства.

По версии следствия, вечером 9 сентября в одном из кафе в Нижнем Новгороде между двумя мужчинами произошла ссора, после которой один из них сходил домой за ружьем, вернулся в кафе и несколько раз выстрелил в 57-летнего мужчину, ранив его в живот и бедро. Сразу после произошедшего потерпевший был госпитализирован.

В СК добавили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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