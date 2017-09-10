Более 400 человек эвакуированы из-за утечки газа в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС совместно с полицией эвакуировали жителей четырех пятиэтажных домов в районе Фунтовского шоссе в Астрахани, где из-за повреждения газопровода произошла утечка газа. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Проведена эвакуация четырех пятиэтажных жилых домов - 437 человек, из них 54 - дети. При этом без газоснабжения осталось семь пятиэтажных жилых дома - это 1030 человек. Полностью завершить восстановительные работы планируется к 19:00 по местному времени (18:00 мск)", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД ТАСС сообщили, что на 12:30 местного времени (11:30 мск) утечка газа локализована. "Утечку газа удалось локализовать, никаких взрывов не было. Но оцепление данного района еще не снято. Остается частично перекрытой для движения транспорта часть Фунтовского шоссе, а также полностью перекрыт Кубанский мост", - уточнили в управлении.

Жители Астрахани в социальных сетях уже сообщают о многокилометровых пробках в этом районе.

ДТП произошло около 11:00 по местному времени (10:00 мск), на Фунтовском шоссе столкнулись BMW и Toyota. При столкновении Toyota отбросило на опору газового трубопровода, он частично разгерметизировался, и произошла утечка газа. Водители были госпитализированы. Рядом с местом происшествия расположена автозаправочная станция.