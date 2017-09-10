Партия роста заявила об избиении кандидата сотрудниками полиции в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия роста сообщила, что 9 сентября в московском районе Отрадное сотрудники полиции задержали кандидата от партии на муниципальных выборах, после чего врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, кандидат утверждает, что была избита полицейскими.

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По данным пресс-службы Партии роста, кандидат Галина Калинина вечером 9 сентября общалась в подъезде с соседями и "приглашала их 10 сентября стать членами избирательной комиссии с правом совещательного голоса". В подъезде появились, по ее словам, представители управы района Отрадное и члены молодежного парламента, обвинившие ее в проведении незаконной агитации и вызвавшие полицию.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, сотрудники полиции не представились и не показали документов, а также не пускали людей, с которыми разговаривала Калинина, в их квартиры. "Затем силой увезли в ОВД "Отрадное" якобы для того, чтобы установить ее личность. Никакого протокола в отношении Калининой составлено не было. Из ОВД Калинина поехала в травмпункт, где у нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Кандидат от Партии роста намерена обратиться в Следственный комитет.

9 сентября был днем тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация.