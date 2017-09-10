Пять человек стали жертвами оползней в Италии

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами оползней, вызванных непогодой в Италии прошедшей ночью. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Ansa.

По его данным, спасатели обнаружили тела четырех погибших в подвальном помещении одного из домов в тосканском городе Ливорно в Центральной Италии, еще одно тело было найдено на улице в одном из пригородных населенных пунктов.

Экстренные службы сообщают также о троих пропавших без вести. Практически на всей территории Апеннин объявлено штормовое предупреждение.

Прошедшее лето в Италии вошло в тройку самых жарких за последние 200 лет. Как отмечают специалисты, экстремальные температуры в летний период были вызваны глобальными изменениями климата, во многих регионах дождя не было с мая.

Самый жаркий день лета был зафиксирован 4 августа. Тогда столбики термометров на территории почти всего Апеннинского полуострова перевалили за отметку 40, а в некоторых районах страны температуры достигали 50 градусов Цельсия.