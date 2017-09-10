Пять человек стали жертвами оползней в Италии

Испанец Мальенко обслужит матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКАСпорт 10 сентября, 12:54
Главы МИД России и Саудовской Аравии начали переговоры в ДжиддеПолитика 10 сентября, 12:53
Аввакумова стала второй на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 12:49
Гидрометцентр: в России не ожидаются погодные катаклизмы, способные помешать выборамПолитика 10 сентября, 12:46
"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"Экономика и бизнес 10 сентября, 12:39
Более 13% избирателей уже проголосовали на выборах губернатора Пермского краяПолитика 10 сентября, 12:21
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 15 по 17 декабря в АвстрииСпорт 10 сентября, 12:11
Памфилова поблагодарила наблюдателей, следящих за выборами "под лупой"Политика 10 сентября, 12:00
Футболист Ари арендовал бразильский клуб "Униклиник" с правом выкупаСпорт 10 сентября, 11:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами оползней, вызванных непогодой в Италии прошедшей ночью. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Ansa.
По его данным, спасатели обнаружили тела четырех погибших в подвальном помещении одного из домов в тосканском городе Ливорно в Центральной Италии, еще одно тело было найдено на улице в одном из пригородных населенных пунктов.
Экстренные службы сообщают также о троих пропавших без вести. Практически на всей территории Апеннин объявлено штормовое предупреждение.
Прошедшее лето в Италии вошло в тройку самых жарких за последние 200 лет. Как отмечают специалисты, экстремальные температуры в летний период были вызваны глобальными изменениями климата, во многих регионах дождя не было с мая.
Самый жаркий день лета был зафиксирован 4 августа. Тогда столбики термометров на территории почти всего Апеннинского полуострова перевалили за отметку 40, а в некоторых районах страны температуры достигали 50 градусов Цельсия.