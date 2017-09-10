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Родственница Романовых подала иск к студии "Рок" Алексея Учителя

Происшествия
10 сентября, 13:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, сентября. /ТАСС

Подробности иска, который находится на изучении у судьи, пока не уточняются

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Режиссер Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель

© Юрий Смитюк/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Родственница семьи Романовых - 91-летняя Ольга Куликовская-Романова - подала в Октябрьский районный суд Петербурга иск о защите чести и достоинства против студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда", в котором рассказывается о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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Как следует из картотеки дел суда, иск был зарегистрирован 21 августа и находится на изучении у судьи. Подробности иска не уточняются.

Как пояснил ТАСС Иван Арцишевский, до июня 2017 года в течение 20 лет имевший статус представителя Объединения членов семьи Романовых (в настоящее время его полномочия приостановлены в связи с изменениями в Объединении), Ольга Куликовская-Романова не является членом Объединения. Она - вдова племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова, представителя побочной линии, происходящей от сестры последнего императора Ольги Александровны и ее второго супруга Николая Куликовского.

"По моим данным, официальной позиции членов Объединения семьи Романовых по фильму "Матильда" нет, поскольку большинство из них просто не в курсе, что это за фильм", - сказал Арцишевский.

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