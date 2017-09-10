В Астрахани вернулись в квартиры жители, эвакуированные из-за утечки газа

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Жители четырех пятиэтажек, которые были эвакуированы из-за повреждения газопровода в районе Фунтовского шоссе в Астрахани, вернулись в свои квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Повреждение газопровода на Фунтовском шоссе произошло в результате ДТП с участием двух машин - BMW и Toyota. От столкновения Toyota отбросило на опору газового трубопровода, он частично разгерметизировался, и произошла утечка газа. Были эвакуированы более 400 жителей из расположенных рядом с местом ЧП домов, также полиция частично перекрыла движение по Фунтовскому шоссе и полностью закрыла для проезда Кубанский мост. В настоящее время утечка газа ликвидирована.

"Все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома", - сказали в пресс-службе главка МЧС.

По информации регионального УМВД, восстановлено и движение по Фунтовскому шоссе и Кубанскому мосту. "Оцепление снято, движение по шоссе и мосту восстановлено. Работы на месте продолжаются. Осмотр места происшествия проводит следственно-оперативная группа", - уточнили в пресс-службе УМВД по области.

По уточненным данным полиции, в аварии пострадали двое - водитель и пассажир Toyota. У первого - ушибы и ссадины, у второго - ушиб позвоночника, мужчина госпитализирован. Водитель второй машины не получил никаких травм.

Ранее также сообщалось, что рядом с поврежденным газопроводом находится автозаправочная станция. Без газоснабжения остаются семь пятиэтажных жилых дома, в которых проживают более 1000 человек. Полностью завершить восстановительные работы планируется к 19:00 по местному времени (18:00 мск).