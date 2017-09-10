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Более 145 тыс. человек остались без газа из-за повреждения газопровода в Астрахани

Происшествия
10 сентября, 14:51 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 10, сентября. /ТАСС

Газоснабжение планируют восстановить в течение трех часов

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АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Левобережная часть Астрахани (здесь проживает около 141 тыс. жителей) и еще несколько населенных пунктов остались без газа в результате повреждения газопровода в районе Фунтовского шоссе. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Астрахань".

"В результате повреждения газопровода в районе Фунтовского шоссе, которое произошло из-за ДТП, подача газа была прекращена абонентам в левобережной части города и в шести населенных пунктах. Сейчас восстановительно-аварийные работы на газопроводе завершены, началась постепенная подача газа в газораспределительные сети", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в диспетчерской службе "Газпром межрегионгаз Астрахань", всего без газа остались свыше 145 тыс. абонентов. Полностью восстановить газоснабжение абонентов планируется в течение двух - трех часов.

Повреждение газопровода на Фунтовском шоссе произошло в результате ДТП с участием двух машин - BMW и Toyota. От столкновения Toyota отбросило на опору газового трубопровода, он частично разгерметизировался, и произошла утечка газа. Были эвакуированы более 400 жителей из расположенных рядом домов, полиция частично перекрыла движение по Фунтовскому шоссе, полностью для проезда был закрыт Кубанский мост. В настоящее время утечка газа ликвидирована.

"Газпром межрегионгаз Астрахань" входит в "Газпром межрегионгаз" (дочернее предприятие "Газпрома"), является крупнейшей газоснабжающей организацией на территории области.

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