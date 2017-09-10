Полиция задержала на избирательном участке в Калининграде пьяного наблюдателя

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала на одном из избирательных участков в Калининграде пьяного наблюдателя, ему грозит уголовное дело. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

Ранее в интернете появился видеоролик с наблюдателем, который вел себя вызывающе, оскорблял окружающих и отказывался покидать участок.

"Мы получили информацию из [Управления] МВД России по Калининградской области о задержании сотрудниками полиции на избирательном участке номер 196 наблюдателя от ЛДПР, которые находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 Уголовного кодекса ("Оскорбление представителя власти")", - сказала Винярская.

По факту нарушения полиция начала проверку. "За нарушения общественного порядка на избирательном участке в Ленинградском районе Калининграда полицейские доставили в дежурную часть 34-летнего мужчину. В настоящее время сотрудники полиции собирают материалы для принятия процессуального решения, проводится проверка", - уточнила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Других нарушений на выборах не зафиксировано.

10 сентября жители Калининградской области выбирают главу региона. На этот пост претендуют врио губернатора Антон Алиханов (выдвинут региональным отделением "Единой России"), заместитель председателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), а также депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ) и председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые". Срок полномочий губернатора Калининградской области - пять лет.