Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самый сильный удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург во Флориде. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Через несколько часов ураган "Ирма" обрушится на Флориду, и наиболее интенсивный удар придется на город Санкт-Петербург", - сказал Вильфанд.
"Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны. Нет, конечно. Но здесь так необычно получилось, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар", - сказал метеоролог.
"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате стихии погибли не менее 22 человек.