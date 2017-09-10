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Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург

Происшествия
10 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Глава Гидромецентра РФ отметил, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России

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© REUTERS/Carlos Barria

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самый сильный удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург во Флориде. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"Через несколько часов ураган "Ирма" обрушится на Флориду, и наиболее интенсивный удар придется на город Санкт-Петербург", - сказал Вильфанд.

"Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны. Нет, конечно. Но здесь так необычно получилось, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар", - сказал метеоролог.

"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате стихии погибли не менее 22 человек. 

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