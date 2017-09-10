Бастрыкин поручил взять на контроль дело об истязании девочки в приемной семье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об истязании 7-летней девочки приемными родителями в Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2011 году местная жительница взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. В период с октября 2015 года по май 2017 года она систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.

"В целях защиты прав малолетней потерпевшей девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь", - добавила Петренко.

Назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в отношении подозреваемой женщины и пострадавшей девочки, допрашиваются свидетели. "По результатам проведения судебной психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой следствием женщине будет предъявлено соответствующее обвинение", - сообщила Петренко.

Кроме того, СК проводит доследственную проверку, в рамках которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, принимавших решение о передаче указанной женщине малолетней девочки на воспитание в семью. Петренко отметила, что это не первый случай, когда в работе должностных лиц органов опеки имеются подобного рода недочеты. "Следователем будет устанавливаться, в полном ли объеме были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания, а также осуществлялись ли последующие необходимые мероприятия по контролю за условиями жизни девочки в приемной семье", - добавила представитель ведомства. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.