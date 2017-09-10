Ураган "Ирма" обрушился на юг Флориды, один человек погиб

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Ураган четвертой категории "Ирма" обрушился в воскресенье на юго-восточное побережье штата Флорида. Во всех его 67 округах введен режим чрезвычайной ситуации, в 64 округах объявлено предупреждение об угрозе стихийного бедствия.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигает 96,1 м/с. Ураган движется на северо-запад вглубь территории Флориды со скоростью 5,8 м/с.

Первым на пути атмосферного явления стал архипелаг Флорида-Кис, входящий в состав округа Монро. Согласно трансляции телекомпании CNN, на береговой линии архипелага бушует шторм, сопровождающийся порывистым ветром и сильными осадками. Флорида-Кис представляет собой цепь коралловых островов и рифов у южного побережья штата, население составляет более 80 тыс. человек. Основные острова архипелага соединены между собой единственной автотрассой.

Как передало агентство Reuters, во Флориде-Кис в ДТП погиб мужчина, который может быть официально признан первой жертвой урагана.

На юге Флориды несколько дней проводится эвакуация, которой подлежат около 6,3 млн человек. По данным CNN, без электроэнергии остались более 560 тыс. потребителей. "Ирма" перед тем, как достичь территории штата, усилился с третьей до четвертой из пяти категорий.