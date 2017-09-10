Mirror: неизвестный напал с ножом на прихожан церкви в Бирмингеме

ТАСС, 10 сентября. Неизвестный ворвался с ножом в одну из церквей Бирмингема в воскресенье во время службы и напал на прихожан. Трое получили ранения, сообщает газета Daily Mirror.

По данным местных СМИ, нападавшему около 46 лет, в настоящий момент он задержан.