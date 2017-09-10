Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленобласти возбудили дело по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах

Происшествия
10 сентября, 16:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, сентября. /ТАСС

По данным СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолове проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе области. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

"Уголовное дело было возбуждено по статье 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Это касается подкупа избирателей. Я не могу комментировать, что там реально происходит. То, что было в СМИ и соцсетях, - эти факты проверены и находятся в доказательной базе", - сказал Лебединский, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил что дело возбуждено по части 2 статьи 141 пунктам "а" и "в", которые предполагают воспрепятствование выборам "соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения", а также в составе группы.

В Следственном управлении СК по Ленинградской области воздержались от комментариев по ситуации до понедельника, сославшись на проведение процессуальных действий.

По данным СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолове проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах. В Ленинградской области проходит 20 выборов муниципального уровня.

Смотрите также

Единый день голосования. Онлайн

Международный эксперт: российская система сканирования бюллетеней вызывает доверие

Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Отменен поезд, в котором Саакашвили должен был ехать из Польши на Украину
7
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама