В Ленобласти возбудили дело по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе области. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.
"Уголовное дело было возбуждено по статье 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Это касается подкупа избирателей. Я не могу комментировать, что там реально происходит. То, что было в СМИ и соцсетях, - эти факты проверены и находятся в доказательной базе", - сказал Лебединский, отвечая на вопрос ТАСС.
Он уточнил что дело возбуждено по части 2 статьи 141 пунктам "а" и "в", которые предполагают воспрепятствование выборам "соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения", а также в составе группы.
В Следственном управлении СК по Ленинградской области воздержались от комментариев по ситуации до понедельника, сославшись на проведение процессуальных действий.
По данным СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолове проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах. В Ленинградской области проходит 20 выборов муниципального уровня.