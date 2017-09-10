Укусившая полицейского в Домодедове женщина оштрафована на 1 тыс. руб.

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Суд назначил штраф в размере 1 тыс. руб. женщине, укусившей полицейского в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, в отношении женщины был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
"Решением суда правонарушительница привлечена к административной ответственности, на нее наложен штраф в размере 1 тыс. руб.", - сказала Волк.
Она отметила, что женщина, уроженка Красноярского края, как показало медицинское освидетельствование, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент в аэропорту Домодедово произошел в субботу. Пассажирка самолета, который должен был вылететь в Красноярск, нарушала порядок. Капитан воздушного судна принял решение снять женщину с рейса. На борт самолета поднялись полицейские, одного из них пассажирка по пути в отдел полиции укусила в руку.