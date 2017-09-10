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Из-за урагана "Ирма" обесточено 2 млн объектов в штате Флорида

Происшествия
10 сентября, 19:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

В субботу руководитель энергетической компании Florida Power & Light выступил с прогнозом о том, что ураган оставит без электроэнергии 9 млн жителей Флориды

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Около 2 млн потребителей в штате Флорида остались без электроэнергии в результате удара урагана "Ирма". Об этом сообщила в воскресенье энергетическая компания Florida Power & Light (FPL).

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"По состоянию дел этим утром около двух миллионов наших клиентов пожаловались на обесточивание", - информировал представитель пресс-службу компании Ральф Голф. "Если и есть хорошие новости, то они заключаются в том, что нам удалось восстановить подачу энергии 320 тысячам наших клиентов", - добавил он.

Телекомпания CNN информировала несколько часов назад, что без электроэнергии во Флориде остались более 560 тысяч потребителей.

В субботу руководитель FPL Эрик Силоджи выступил с прогнозом о том, что "Ирма" оставит без электроэнергии 9 млн жителей Флориды. По словам Силоджи, в качестве меры предосторожности компания остановила реакторы двух АЭС.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигает 58,1 м/с. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 105 км юго-восточнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 4 м/с.

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